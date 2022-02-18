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Кризис на Украине

Макей заявил об угрозе безопасности Белоруссии из-за войск НАТО и ситуации вокруг Украины

Министр иностранных дел республики с сожалением отметил, что в целом деструктивным остается "поведение руководства Украины, что негативно сказывается на всем комплексе отношений между странами"

МИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Усиление концентрации войск НАТО у белорусских границ и нагнетание напряженности вокруг Украины создали серьезную угрозу национальной безопасности Белоруссии. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в пятницу на заседании коллегии внешнеполитического ведомства.

"Серьезную угрозу национальной безопасности Беларуси создали усиление концентрации войск НАТО и наращивание военного присутствия вблизи наших западных рубежей под предлогом "эскалации" так называемого миграционного кризиса", - сказал Макей, слова которого приводит агентство БелТА.

Кроме того, по его словам, свою роль сыграло "нагнетание напряженности вокруг Украины", при этом настойчиво пытаются "сотворить" объект агрессии, в том числе якобы исходящей с территории Белоруссии.

Макей с сожалением отметил, что в целом деструктивным остается "поведение руководства Украины, что негативно сказывается на всем комплексе отношений между странами".

Теги
БелоруссияУкраинаКризис на УкраинеМакей, Владимир Владимирович
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