СМИ: аравийская коалиция перехватила заминированную лодку хуситов

КАИР, 18 февраля. /ТАСС/. Аравийская коалиция под предводительством Саудовской Аравии уничтожила в южной части Красного моря заминированную лодку йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление альянса.

Утверждается, что катер со взрывчаткой был запущен хуситами из порта йеменского города Ходейда. В коалиции подчеркнули, что действия сторонников "Ансар Аллах" "представляют угрозу свободе судоходства и мировой торговле".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы регулярно осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная. ВС королевства за минувшие годы сбили сотни баллистических ракет и заминированных беспилотных летательных аппаратов, уничтожили десятки начиненных взрывчаткой лодок.