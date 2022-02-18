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Кризис на Украине

Глава МИД Греции: Афины сделают все возможное для защиты греческой диаспоры на Украине

Никос Дендиас отметил, что этот вопрос "в настоящий момент имеет особую важность"
Глава МИД Греции Никос Дендиас Евгений Одиноков/POOL/ТАСС
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Глава МИД Греции Никос Дендиас
© Евгений Одиноков/POOL/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Обеспечение безопасности греческой диаспоры на Украине, в частности в Мариуполе, находится в фокусе особого внимания правительства страны. Об этом заявил в пятницу глава МИД Греции Никос Дендиас на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Особую важность для Греции в настоящий момент имеет вопрос, касающийся многочисленной греческой диаспоры на Украине, в частности в Мариуполе, который находится вблизи линии соприкосновения [в зоне конфликта в Донбассе], - отметил он. - С этими греками я встречался две недели назад во время своего визита в Мариуполь. Правительство Кириакоса Мицотакиса обязуется сделать все возможное для защиты диаспоры, которая находится там на протяжении веков".

Теги
УкраинаГрецияКризис на УкраинеДендиас, Никос
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