Глава МИД Греции: Афины сделают все возможное для защиты греческой диаспоры на Украине

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Обеспечение безопасности греческой диаспоры на Украине, в частности в Мариуполе, находится в фокусе особого внимания правительства страны. Об этом заявил в пятницу глава МИД Греции Никос Дендиас на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Особую важность для Греции в настоящий момент имеет вопрос, касающийся многочисленной греческой диаспоры на Украине, в частности в Мариуполе, который находится вблизи линии соприкосновения [в зоне конфликта в Донбассе], - отметил он. - С этими греками я встречался две недели назад во время своего визита в Мариуполь. Правительство Кириакоса Мицотакиса обязуется сделать все возможное для защиты диаспоры, которая находится там на протяжении веков".