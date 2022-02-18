Польша готовится принимать раненых с Украины

БРЮССЕЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Польши готовятся принимать и лечить на своей территории раненых в случае начала военных действий на Украине. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

"Наша реакция должна быть, с одной стороны, решительной, а с другой стороны - ориентированной на долгосрочные действия. К сожалению, не стоит рассчитывать, что дойдет до быстрой деэскалации. Все за нашей восточной границей были бы счастливы, но так не будет", - сказал он.

"Поэтому мы стараемся как можно скорее укреплять нашу армию, а на нашей польско-украинской границе готовить ресурсы также и к худшим сценариям: эвакуации большого числа граждан из Украины, приему граждан и даже к лечению раненых", - добавил Моравецкий.

В Польше уже несколько недель интенсивно готовят планы приема беженцев на случай начала на Украине военных действий. Власти страны оценили численность потенциальных беженцев с территории Украины в 1 млн человек.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.