Генсек ООН заявил о высокой угрозе глобальной безопасности

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Угроза глобальной безопасности в настоящее время, вероятно, выше, чем во времена холодной войны. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на открытии Мюнхенской конференции по безопасности.

"Геополитический раскол продолжает расширяться и углубляться. Этот раскол часто парализует Совет Безопасности [ООН] и создает условия для безнаказанности, когда государства и негосударственные образования могут делать, что хотят. Меня часто спрашивают, наступила ли новая холодная война. Мой ответ - угроза глобальной безопасности сейчас более сложная и, вероятно, более высокая, чем в то время", - сказал он.

"На протяжении большей части холодной войны были механизмы, которые позволяли оппонентам рассчитывать риски и использовать резервные каналы [для деэскалации]. Сегодня многих из этих систем уже нет, а большинство тех, кто умел ими пользоваться, уже не с нами. Недопонимание и просчеты могут привести к тому, что незначительный инцидент между державами выйдет из-под контроля, причинив не поддающийся расчетам ущерб", - добавил Гутерриш.

Гутерриш призвал к наращиванию международных усилий, особенно в Африке, для борьбы с глобальной угрозой терроризма.

"Глобальная террористическая угроза нависла над миром. В Сирии ИГ [запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"] использует детей в качестве живых щитов, - сказал он. - Риск выплескивания терроризма из Афганистана, а также быстрое распространение терроризма в некоторых африканских странах показывают, как хорошо террористы приспособились использовать вакуум власти и подрывать основы слабых стран".

"Нам нужны активные усилия по установлению мира в Африке и контртеррористические операции на основе мандатов Совета Безопасности ООН и Устава ООН с устойчивым и регулярным финансированием", - добавил Гутерриш.

Серьезные разногласия

Раскол между великими державами стал главным осложняющим фактором нынешнего этапа истории, считает Гутерриш.

"Конечно, главный осложняющий фактор последнего времени заключается в том, что ключевые державы совершенно расходятся во мнениях", - заявил генсек. "Ясно, что есть серьезные разногласия, относящиеся к политическим системам, правам человека, даже культурным подходам к сегодняшнему миру", - убежден Гутерриш.

На его взгляд, нужно "установить серьезный диалог, относящийся к вопросам, сотрудничество по которым незаменимо". "И я считаю, что это возможно, но этого нет", - подчеркнул генсек.

Он заострил внимание на США и Китае. С его точки зрения, "нет шанса", что стороны придут к согласию по правам человека и "некоторым геостратегическим проблемам". Но взаимодействовать нужно, добавил Гутерриш.