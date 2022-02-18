Глава МИД ФРГ констатировала ухудшение ситуации в Донбассе за последние двое суток

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок констатировала ухудшение ситуации в Донбассе за последние двое суток, заявив о сотнях нарушений перемирия.

"Мы должны вместе обеспечить, чтобы они (наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - прим. ТАСС) могли эффективно выполнять свою работу - как раз сейчас, когда за последние 48 часов в районе линии соприкосновения резко возросло насилие", - сказала министр, выступая в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности. "Насколько реальна тревога, становится ясно, когда мы слышим, что только вчера имели место сотни нарушений перемирия", - утверждала Бербок.

Бербок заявила, что рассматривает все варианты ответа в случае агрессии РФ против Украины, в том числе ситуацию вокруг газопровода "Северный поток - 2".

"Мы полны решимости в отношении мер, которые мы готовим на случай, если Россия предпримет действия против Украины", - сказала она.

"Эти санкции стали бы беспрецедентными и согласованными со всеми партнерами. Как Германия мы сами готовы заплатить за это высокую экономическую цену. Поэтому для меня рассматриваются все варианты, включая "Северный поток - 2".

Бербок заявила, что страны Запада в любое время готовы обсуждать с Москвой свои предложения по безопасности в Европе.

"Да, мы хотим минимизировать риски эскалации в Европе. Да, мы также хотим добиться надежности. Именно поэтому мы - государства НАТО - в последние недели разработали существенные предложения", - утверждала она.

"Они находятся в Москве, мы в любое время готовы о них говорить. Но не наряду с предложениями, которые ставят под сомнение общую архитектуру безопасности", - заявила Бербок. "То, что мы сейчас слышали из Москвы, не воодушевляет", - сказала она.

Бербок заявила, что ФРГ ищет конструктивные пути для выхода из кризиса вокруг Украины, готова к серьезному диалогу с Россией в разных форматах.

"Мы всеми силами работаем над конструктивными путями выхода из кризиса в нормандском формате, в рамках ЕС и НАТО", - отметила она. "Каждый шаг к миру дается с трудом. Мы боремся за каждый миллиметр. Но каждый отдельный миллиметр лучше, чем отсутствие какого-либо движения", - указала министр.

"Мы готовы к серьезному диалогу о безопасности и мире в Европе. Это в наших общих интересах", - добавила Бербок.