Источник: премьер Италии может посетить Россию на следующей неделе

РИМ, 18 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Премьер-министр Италии Марио Драги может совершить визит в РФ на следующей неделе. Об этом корр. ТАСС сообщил в пятницу дипломатический источник.

В четверг сам Драги подтвердил, что его поездка для переговоров с президентом Владимиром Путиным может состояться "в ближайшие дни". Ожидается, что в центре повестки будет ситуация вокруг Украины.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в пятницу журналистам, что дата визита итальянского премьера в РФ пока не определена, идет согласование по дипломатическим каналам.