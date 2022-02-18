Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия выстоят в развязанной против них гибридной войне

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Белоруссия и Россия выстоят в развязанной против них гибридной войне. Об этом в пятницу заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"То, что мы - россияне и белорусы - выстоим и выйдем из этой гибридной войны - это уже понятно", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным по итогам переговоров.

Лукашенко назвал ничтожными шансы тех, кто попытается сломать Белоруссию. "Шансы этих людей силой сломать Беларусь ничтожны <...>, - сказал президент. - И все дальше и дальше они будут ничтожнее. Ничего у них не получится". Он также назвал сказкой разговоры о диктатуре в Белоруссии. "Мы просто адекватно реагируем на тех, кого они (противники Минска на Западе - прим. ТАСС) подталкивают к государственному перевороту в Беларуси", - добавил президент.

"Запад же активно пытается руками наших беглых если не дестабилизировать, то хотя бы подраскачать ситуацию в стране. Там, правда, давно уже никто не тешит себя иллюзиями повтора августа 2020 года, - сказал Лукашенко. - Это важно, это укрепляет уверенность в том, что вместе мы сумеем преодолеть самые сложные ситуации, противостоять любым вызовам и угрозам, и построить наше общее будущее". "И пусть даже никто не рассчитывает, что мы дрогнем перед какими-то сложностями, трудностями и проблемами", - подчеркнул Лукашенко".

Лукашенко заявил, что Запад найдет повод, чтобы продолжать экономическую войну против Белоруссии и РФ. "Они все равно найдут повод, чтобы и дальше углублять развязывание этой экономической войны. Это не просто санкции, это экономическая война, развязанная против нашего союза [Белоруссии и России]", - сказал он.