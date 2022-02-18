ЛНР назвала украинской провокацией обстрел гуманитарной колонны у пункта пропуска

ЛУГАНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Народная милиция (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) заявила в пятницу о своей непричастности к обстрелу гуманитарной колонны у пункта пропуска в Донбассе и назвала этот инцидент украинской провокацией.

"Сегодня украинскими пропагандистами вновь было выдвинуто сфабрикованное обвинение в адрес Народной милиции ЛНР в якобы совершенном обстреле гуманитарного конвоя Международного комитета Красного Креста на контрольном пункте въезда и выезда (КПВВ) "Счастье", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, опубликованном телеграм-канале оборонного ведомства.

"Со всей ответственностью заявляю, что к указанному инциденту НМ ЛНР не причастна. Это очередная провокация украинских властей, направленная на срыв договоренностей и эскалацию конфликта", - подчеркнул Филипоненко.