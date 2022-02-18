{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЛНР назвала украинской провокацией обстрел гуманитарной колонны у пункта пропуска

ЛУГАНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Народная милиция (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) заявила в пятницу о своей непричастности к обстрелу гуманитарной колонны у пункта пропуска в Донбассе и назвала этот инцидент украинской провокацией.

"Сегодня украинскими пропагандистами вновь было выдвинуто сфабрикованное обвинение в адрес Народной милиции ЛНР в якобы совершенном обстреле гуманитарного конвоя Международного комитета Красного Креста на контрольном пункте въезда и выезда (КПВВ) "Счастье", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, опубликованном телеграм-канале оборонного ведомства.

"Со всей ответственностью заявляю, что к указанному инциденту НМ ЛНР не причастна. Это очередная провокация украинских властей, направленная на срыв договоренностей и эскалацию конфликта", - подчеркнул Филипоненко.

Источник: премьер Италии может посетить Россию на следующей неделе
Марио Драги ранее подтвердил, что его поездка для переговоров с президентом России Владимиром Путиным может состояться "в ближайшие дни"
Читать полностью