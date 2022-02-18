Дания отозвала из Африки фрегат ВМС для усиления НАТО на фоне кризиса вокруг Украины

СТОКГОЛЬМ, 18 февраля. /ТАСС/. Фрегат ВМС Дании Esbern Snare отозван из Гвинейского залива в порт приписки для усиления готовности сил НАТО. Об этом сообщается в опубликованном в пятницу пресс-релизе Минобороны королевства.

"Наращивание сил России на границе с Украиной вызывает серьезные опасения. Поэтому НАТО необходимо укреплять коллективную оборону и сдерживание. Это основа безопасности Дании, и поэтому мы должны внести свой посильный вклад, - поясняется в сообщении. Поэтому правительство решило удовлетворить просьбу НАТО о повышении готовности датского фрегата, который передан силам реагирования НАТО".

Фрегат будет выведен из Гвинейского залива на полтора месяца раньше срока, чтобы быть готовым к "усилению готовности к чрезвычайным ситуациям". Обратный путь из нынешнего района дислокации в Гвинейском заливе займет около двух недель.

Фрегат Esbern Snare выполнял патрулирование вод гвинейского залива для противодействия морскому пиратству на маршрутах коммерческого судоходства. Корабли типа Absalon, к которым и относится Esbern Snare являются многоцелевыми, они оснащены широким спектром зенитного и противокорабельного вооружения. Фрегат был спущен на воду в 2005 году.