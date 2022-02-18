Блинкен: солидарность Запада по Украине не менее важна, чем поставки оружия Киеву

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. Солидарность стран Запада играет в нынешней ситуации вокруг Украины не менее важную роль, чем поставки Киеву оружия и военной техники. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности.

С просьбой о расширении военной помощи Украине к главам внешнеполитических ведомств США и Германии, выступавшим вместе на конференции, обратился находившийся в аудитории мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы продолжаем предоставлять эту помощь. Я лично санкционировал [недавно] передачу Украине некоторыми нашими странами-партнерами, государствами Балтии, [военной] техники американского производства. И мы продолжаем делать все возможное с другими партнерами, чтобы помочь вам обеспечить свою оборону", - заявил в ответ киевскому градоначальнику шеф американской дипломатии.

"В то же время я убежден: работа, которой мы занимаемся вместе, чтобы сплотить страны не только в Европе, но и за ее пределами, ясно дать понять России, что если она совершит новую агрессию в отношении Украины, то будут, как мы выражались, "масштабные последствия", а это заявили и государства Группы семи, и Европейский союз, и НАТО, мощь данного фактора сдерживания и наша солидарность <...> окажут воздействие [на планы Москвы]", - подчеркнул Блинкен.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он отметил, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркнул во вторник по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве, что Россия не желает войны, поэтому и предложила провести переговоры об обеспечении равной безопасности в Европе.