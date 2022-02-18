Блинкен заявил, что Россия бросает вызов принципам послевоенного миропорядка

МЮНХЕН, 18 февраля. /ТАСС/. РФ бросает своими действиями в ситуации вокруг Украины вызов принципам послевоенного миропорядка. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мне кажется, есть углубляющееся понимание того, что происходящее на Украине <...> должно иметь значение для всех в мире. Поскольку на кону стоят не только, во-первых, жизни и благосостояние украинцев, но и более весомые принципы, которые являются фундаментом всего международного порядка, порядка, установленного после двух мировых войн и холодной войны, базовые принципы, необходимые для поддержания мира и безопасности", - утверждал руководитель внешнеполитического ведомства США. "И этим принципам, - полагает Блинкен, - сейчас на Украине бросает вызов Россия".

С точки зрения главы американской дипломатии, речь идет о таких принципах, как отказ от создания сфер влияния, от подчинения соседей своей воле, от диктовки другим странам, какой выбор им делать, каковы должны быть их решения, их политика, в том числе с кем им вступать в альянсы. "Разнообразным образом, взаимодополняющим образом, и, считаю, влиятельным образом, страны встают на защиту Украины и находящихся на кону принципов", - считает Блинкен.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он отметил, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

В свою очередь президент России Владимир Путин подчеркнул во вторник по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве, что РФ не желает войны, поэтому и предложила провести переговоры об обеспечении равной безопасности в Европе.