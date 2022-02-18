Вице-президент США и генсек НАТО подтвердили настрой на диалог с РФ

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердили в пятницу на своей встрече в Мюнхене готовность Запада к диалогу с Россией по вопросам безопасности. Об этом сообщила по итогам консультаций Харрис и Столтенберга на полях Мюнхенской конференции по безопасности пресс-служба Белого дома.

"Они также обсудили сохраняющуюся готовность США и НАТО к ведению диалога с Россией и усилия, призванные укрепить потенциал сдерживания НАТО и коллективную оборону в связи с потенциальной <...> российской агрессией против Украины", - говорится в заявлении Белого дома.

При этом в документе отмечается, что заместитель главы американской администрации заверила генсека в "приверженности США статье 5". Имеется в виду статья 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора. В ней закреплен принцип коллективной обороны Организации Североатлантического договора. Статья предусматривает коллективный ответ в случае "вооруженного нападения на одну или несколько" стран - членов НАТО. Харрис заверила Столтенберга, что приверженность США обеспечению безопасности союзников по НАТО является непоколебимой, заявил Белый дом.

Кроме того, согласно изложенной им информации, стороны сигнализировали о "поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он отметил, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

В свою очередь президент Владимир Путин подчеркнул во вторник по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве, что Россия не желает войны, поэтому и предложила провести переговоры об обеспечении равной безопасности в Европе.