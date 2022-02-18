Жители ЛНР обсуждают возобновившиеся взрывы, но не собираются эвакуироваться

ЛУГАНСК, 18 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Таланова/. Звуки выстрелов впервые за долгое время были слышны в пятницу днем в центре Луганска. К вечеру интенсивность стрельбы усилилась, начались перебои со связью. При этом панических настроений на улицах столицы республики не наблюдалось, передает корреспондент ТАСС.

Продолжают работать магазины и общепит, молодежь гуляет по парку, около самой популярной кофейни на центральной площади столицы видна очередь. Опрошенные ТАСС жители отмечают, что призыв властей к эвакуации стал неожиданностью и ситуация напоминает 2014 год, но собирать вещи пока никто из них не планирует, все надеются на то, что обстановка стабилизируется. Некоторые указывают на очереди на заправках и перебои мобильной связи, но отмечают, что люди уже привыкли жить в условиях постоянной угрозы.

То, что впервые за несколько лет в центре Луганска стали слышны взрывы, люди активно обсуждают и в магазинах, и в транспорте, и в социальных сетях, однако каких-либо панических или пораженческих мыслей никто не высказывает.