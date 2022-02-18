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И.о. президента Армении подписал указ об увольнении начальника разведки Генштаба

Генерал-майор Араик Арутюнян был назначен на эту должность в августе 2021 года

ЕРЕВАН, 18 февраля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности президента Армении Ален Симонян подписал указ об увольнении начальника главного управления разведки Генштаба Араика Арутюняна. Указ опубликован в пятницу на сайте главы государства.

"Принимая во внимание предложение премьер-министра, согласно статье конституции и закону "О воинской службе и статусе военнослужащего" освободить Араика Арутюняна от должности начальника главного управления разведки Генштаба Армении и должности заместителя начальника Генштаба", - говорится в сообщении.

Генерал-майор Араик Арутюнян был назначен на должность главы разведки в августе 2021 года.

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