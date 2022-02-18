В Госдепе заявили, что договоренность по восстановлению СВПД могут достичь в ближайшие дни

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Договоренность по возвращению к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе может быть достигнута в ближайшие дни. Такое мнение выразил в пятницу ТАСС представитель Госдепа.

"Мы согласны с тем, что ничего не согласовано, пока не согласовано все, а также с тем, что за последнюю неделю был достигнут значительный прогресс. Если Иран продемонстрирует серьезность, то мы можем и должны достичь понимания по взаимному возвращению к полному соблюдению СВПД в течение ближайших дней", - сказал он. Приводить дополнительные подробности чиновник не стал.

Глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян ранее в пятницу заявил, что соглашение по восстановлению в полном объеме иранской ядерной сделки будет достигнуто в ближайшее время, если западные страны проявят гибкость на переговорах в Вене. По словам дипломата, "на переговорах в Вене все еще остаются некоторые нерешенные вопросы, по которым иранская делегация продолжает предметный диалог с целью достижения результата".

В свою очередь руководитель российской делегации на переговорах в Вене, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в интервью ТАСС, что стороны могут договориться по ядерной сделке до конца февраля. По его словам, венские переговоры вышли на финишную прямую.

В австрийской столице идет восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа идет в рамках консультаций Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), отдельных консультаций с США без участия исламской республики, а также в формате трех рабочих групп. Переговорщики вырабатывают проект итогового соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики были настроены завершить работу в феврале 2022 года.