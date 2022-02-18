{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

Украина заявила, что внеочередное заседание контактной группы не состоится

Украинская делегация в группе утверждает, что заседание не состоялось "из-за отказа российской стороны"

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Запланированное на пятницу внеочередное заседание еонтактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе не состоится. Об этом сообщила украинская делегация в группе.

"Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе сообщает, что, к сожалению, внеочередное заседание ТКГ, созванное на 18:00 (19:00 мск) 18 февраля 2022 года по инициативе координатора ОБСЕ в ТКГ, не состоялось", - говорится в Telegram-канале украинской делегации. В сообщении утверждается, что заседание не состоялось "из-за отказа российской стороны".

Теги
УкраинаКризис на Украине
Генсек ООН намерен продолжить контакты по Украине
Читать полностью