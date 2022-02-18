DPA: в Гамбурге Шольца обвинили в подстрекательстве к уклонению от уплаты налогов

БЕРЛИН, 18 февраля. /ТАСС/. Адвокат из Гамбурга Герхард Штрате подал заявление в городскую прокуратуру с обвинениями в адрес бывшего мэра Гамбурга и действующего канцлера Германии Олафа Шольца, а также нынешнего бургомистра города Петера Ченчера "в пособничестве и подстрекательстве к уклонению от уплаты налогов" и даче ложных показаний. Об этом в пятницу сообщило агентство DPA со ссылкой на письмо генпрокурору Гамбурга Йоргу Фрёлиху.

По информации агентства, в заявлении утверждается, что благодаря Шольцу, который в тот период занимал пост бургомистра Гамбурга, частному банку Warburg в 2016 году удалось избежать выплаты налоговым органам €47 млн. Прокурор Гамбурга, как пишет DPA, подтвердил получение жалобы. В свою очередь Шольц всегда отвергал подозрения в том, что, будучи мэром Гамбурга, он, как и Ченчер, оказывал влияние на налоговую политику Warburg.

Вместе с тем уточняется, что это не первый случай, когда в прокуратуру Гамбурга поступали заявления с обвинениями в адрес федерального канцлера и Ченчера. Однако ведомство не начинает расследование по причине отсутствия весомого повода.

Областной суд Бонна уже приговорил двух бывших банкиров Warburg к нескольким годам тюремного заключения за причастность к данному скандалу.