В ЛНР заявили, что ВСУ наращивают использование ствольной артиллерии в Донбассе

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Украинские силовики все активнее применяют в Донбассе ствольную артиллерию. Об этом заявил в пятницу представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

"Что нас сейчас на самом деле беспокоит, это то, что все активнее и активнее начинает использоваться ствольная артиллерия. <...> Она способна пробивать достаточно дальние расстояния, а Донбасс - это густонаселенная территория", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины. Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В связи с угрозой для мирных жителей власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации граждан на территорию России, прежде всего детей, женщин и пожилых.