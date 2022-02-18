Украина считает обострение в Донбассе принуждением Киева пойти на некие уступки

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Украина связывает обострение обстановки в Донбассе с попыткой принудить ее пойти на некие уступки. Об этом в пятницу на брифинге заявила вице-премьер страны по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук.

По ее версии, Донецкая и Луганская народные республики "нагнетают ситуацию". "Мы понимаем, что в этом есть большой смысл, <...> - расшатать ситуацию, принудить нас идти на уступки, принудить пояснить, что происходит", - утверждает Верещук.

Украина рассчитывает, что встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе состоится в субботу, заявила Верещук.

"Мы имеем надежду, что завтра такая встреча будет. Мы готовы к диалогу", - отметила она.