ВС ФРГ повысят уровень готовности в рамках сил быстрого реагирования НАТО

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Германия повысит уровень готовности военнослужащих Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) в рамках сил быстрого реагирования НАТО, мотивируя это необходимостью быстрого развертывания в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Министерства обороны ФРГ.

"Повышенная готовность к развертыванию позволяет НАТО в случае дальнейшей эскалации со стороны России гарантировать надлежащую уверенность, в частности для наших восточноевропейских союзников при защите союзной территории", - говорится в заявлении Минобороны Германии.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.