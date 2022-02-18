Министр обороны США прибыл с визитом в Литву для обсуждения ситуации в сфере безопасности

ВИЛЬНЮС, 18 февраля. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл вечером в пятницу с визитом в Литву из Мюнхена, где участвовал в конференции по безопасности, с намерением обсудить ситуацию в сфере региональной безопасности и военное сотрудничество Вильнюса и Вашингтона. Об этом сообщило национальное радио LRT.

Как министр обороны США отметил в записи на своей странице в Twitter, Вашингтон и Вильнюс объединяют единые ценности и разнообразные связи. "Надеюсь на совместную работу для достижения общей цели безопасности в регионе", - говорится в записи.

Согласно сообщению Минобороны Литвы, Остин в Вильнюсе намерен подтвердить активную работу вместе с Литвой по укреплению безопасности региона стран Балтии и единство действий по отражению угроз, защите общих интересов и ценностей.

Глава Пентагона встретится с литовским президентом Гитанасом Науседой, премьером Ингридой Шимоните, замещающим заболевшего военного министра главой МИД республики Габриэлюсом Ландсбергисом, руководством Минобороны и армии Литвы. В программе визита намечена встреча Остина в литовской столице с министрами обороны стран Балтии.

Как отметил в пятницу президент Науседа во время встречи лидеров стран Балтии с вице-президентом США Камалой Харрис, состоявшейся на полях Мюнхенской конференции по безопасности, Литва заинтересована в постоянном присутствии в республике подразделений Вооруженных сил США.

С 2014 года в рамках миссии Atlantic Resolve в Литве "для усиления восточного фланга НАТО" размещается сменный контингент батальонного уровня армии США. Проведено более 10 его ротаций. Вильнюс стремится к переводу миссии американского батальона с ротационной на постоянную основу.