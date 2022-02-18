{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Псаки заявила, что США по-прежнему не намерены вводить превентивные санкции против России

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что "санкции должны быть сдерживающим элементом"

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты планируют использовать угрозу санкций как сдерживающий элемент и намерены ввести их в случае якобы готовящегося вторжения России на Украину, а не раньше. Об этом заявила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Общая точка зрения нашей команды по национальной безопасности заключается в том, что санкции должны быть сдерживающим элементом. А если их сразу ввести, они таковыми не будут. Что тогда остановит их от вторжения? Так что это мнение нашей команды по национальной безопасности, и мы продолжим реализовывать эту стратегию", - сказала она, отвечая на вопрос о том, не пора ли отказаться от стратегии откладывания введения санкций до начала предполагаемого вторжения.

Теги
СШАРоссияКризис на УкраинеСанкции в отношении РоссииПсаки, Джен
Белый дом: США введут при необходимости санкции против крупнейших финансовых институтов РФ
По словам замдиректора Национального экономического совета Белого дома Далипа Сингха, первоначальный пакет санкций против России за возможное вторжение на Украину, скорее всего, не будет включать отключение от SWIFT
Белый дом: США введут при необходимости санкции против крупнейших финансовых институтов РФ
Читать полностью