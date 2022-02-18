Псаки заявила, что США по-прежнему не намерены вводить превентивные санкции против России

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты планируют использовать угрозу санкций как сдерживающий элемент и намерены ввести их в случае якобы готовящегося вторжения России на Украину, а не раньше. Об этом заявила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Общая точка зрения нашей команды по национальной безопасности заключается в том, что санкции должны быть сдерживающим элементом. А если их сразу ввести, они таковыми не будут. Что тогда остановит их от вторжения? Так что это мнение нашей команды по национальной безопасности, и мы продолжим реализовывать эту стратегию", - сказала она, отвечая на вопрос о том, не пора ли отказаться от стратегии откладывания введения санкций до начала предполагаемого вторжения.