Партия "Единство народа" выдвинула в президенты вице-спикера парламента Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 19 февраля. /ТАСС/. Политическая партия Южной Осетии "Единство народа" в пятницу на съезде партии выдвинула лидера партии, вице-спикера парламента Владимира Келехсаева в качестве кандидата в президенты, сообщили ТАСС в Центризбиркоме республики.

"Сегодня состоялся съезд партии "Единство народа" на котором была выдвинута кандидатура лидера партии Владимира Степановича Келехсаева в качестве кандидата в президенты", - сообщил агентству член ЦИК Игорь Чочиев. На съезде было зарегистрировано 127 делегатов из них 125 поддержали кандидатуру Владимира Келехсаева.

В понедельник Центральная избирательная комиссия завершила прием уведомлений от инициативных групп и партий о выдвижении своих кандидатов в президенты. Всего о намерении выдвигаться в качестве кандидата в президенты ЦИК ранее уведомили 19 претендентов - 15 из них выдвиженцы от инициативных групп и четверо - от политических партий.

Как отметил Чочиев, на данный момент прошли собрания и съезды всех инициативных групп и партий заявивших о выдвижении своих кандидатов. Из ранее заявленных собраний инициативных групп правомочными были признаны 14 собраний - это те, где присутствовали не менее 100 человек, в том числе по выдвижению экс-президента Эдуарда Кокойты и министра обороны Ибрагима Гассеева. Также состоялись все четыре съезда партий: Народной партии, на котором был выдвинут вице-спикер парламента Александр Плиев, "Единой Осетии" выдвинувшей действующего президента Анатолия Бибилова на второй президентский срок, Компартии, на котором была выдвинута кандидатура историка Таймураза Тадтаева, и партии "Единство народа", выдвинувшая в президенты своего лидера, вице-спикера парламента Владимира Келехсаева.

По данным Центризбиркома, на сегодняшний день в ЦИК поступили документы от десяти инициативных групп и партий, выдвинувших кандидатов в президенты. Из них уже зарегистрировано четыре инициативные группы по выдвижению бывшего депутата Дмитрия Тасоева, художника Гено Каджаева, депутата Давила Санакоева и министра обороны Ибрагима Гассеева и дано разрешение их уполномоченным на сбор подписей. По действующему законодательству, для регистрации кандидата в президенты, помимо соответствующего пакета документов, необходимо собрать в поддержку претендента в кандидаты и предоставить в ЦИК не менее 3500 подписей избирателей.

О выборах президента

Парламентом Южной Осетии 21 января в соответствии с Конституцией республики была назначена дата проведения выборов президента РЮО - 10 апреля 2022 года. Тем самым был дан официальный старт предвыборной кампании.

Президентом может быть избран гражданин республики не моложе 35 лет, владеющий государственными языками (осетинский, русский) и постоянно проживающий на территории Южной Осетии последние 10 лет, предшествующих дню регистрации. Президент избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд.

Нынешний президент Бибилов был избран на этот пост в апреле 2017 года. С июня 2014 года он занимал должность председателя парламента республики.