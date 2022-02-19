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Британский МИД утверждает, что за кибератаками на банки Украины могла стоять Россия

С аналогичным заявлением ранее выступила заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. МИД Великобритании утверждает, что Россия причастна к недавним кибератакам на украинские банки и сети Минобороны Украины.

"Великобритания считает, что Главное разведывательное управление России [ныне - ГУ Генштаба ВС РФ] было вовлечено на этой неделе в сетевые атаки против финансового сектора на Украине", - утверждается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее в пятницу с аналогичным заявлением выступила заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер, курирующая вопросы кибербезопасности.

15 февраля Центр информбезопасности Украины заявил о DDoS-атаке на сайты Минобороны, вооруженных сил, государственных Приватбанка и Ощадбанка. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не имеет отношения к кибератакам на Украине.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
СШАВеликобританияРоссия
Кризис на Украине
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