Армия Израиля начала военные учения на границе с Ливаном

БЕЙРУТ, 19 февраля. /ТАСС/. Израильские войска проводят учения в районе границы с Ливаном после того, как вооруженная милиция шиитской партии "Хезболлах" осуществила запуск беспилотного летательного аппарата, который барражировал над израильской территорией 40 минут. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Jadeed.

Ранее истребители израильских ВВС совершили на пониженной высоте полеты над Бейрутом, они имитировали налеты на южную окраину ливанской столицы, где находится штаб и офисы "Хезболлах".

17 февраля израильские средства ПВО перехватили на границе беспилотник, принадлежащий "Хезболлах". Тогда пресс-служба Армии обороны Израиля в своем заявлении подчеркнула, что "израильские военные примут все необходимые меры для того, чтобы предотвратить любые попытки нарушения суверенитета еврейского государства".