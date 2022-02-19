Глава контрразведки Великобритании заявил о попытках вмешательства в дела страны извне

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. Глава британской службы контрразведки MI-5 Кен Маккаллум признался, что экспертов его ведомства шпионская деятельность иностранных государств на территории Соединенного Королевства начинает беспокоить не меньше, чем терроризм. Об этом он заявил в интервью газете Daily Mail, которое было опубликовано в пятницу.

"Каждый понедельник я провожу совещание руководящей команды, которая концентрируется на угрозах нашей стране, - рассказал Маккаллум. - Обычно на протяжении последних двух десятилетий в этом разговоре доминировали террористические угрозы, в особенности от "Аль-Каиды", так называемого Исламского государства [запрещенные в РФ террористические организации], и взывающие все большее сожаление угрозы от крайне правых террористов и также сохраняющиеся террористические угрозы в Северной Ирландии".

"Но на протяжении последних лет мы, к сожалению, стали свидетелями мощного возрождения ряда угроз, шпионажа и вмешательства в дела Великобритании со стороны ряда влиятельных государств", - сказал глава MI-5. При этом он не назвал никаких конкретных стран.

Маккаллум сообщил, что другие государства пытаются оказать влияние на британскую "экономику, демократию, общество".

"Мы должны ясно отдавать себе отчет в том, что на самом деле сейчас происходит состязание различных миров, иногда в открытую, иногда нет, между либерально-демократической моделью Запада и странами с более авторитарными моделями", - сказал он. По мнению Маккаллума, Великобритания и в более широком смысле Запад должны понимать, что "защита их ценностей и образа жизни имеет значение и иногда означает необходимость делать тяжелый выбор".