СМИ: в Боливии протестующие не дали вывезти экс-главу страны Аньес из тюрьмы в больницу

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 февраля. /ТАСС/. Бывшая исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес, объявившая голодовку в тюрьме, не была доставлена в больницу из-за акций протеста у пенитенциарного учреждения. Об этом сообщил в пятницу телеканал Unitel Bolivia.

По его данным, Аньес должны были доставить в больницу по решению суда, который посчитал, что из-за голодовки бывшей и. о. президента нужна госпитализация. Однако после оглашения постановления у тюрьмы собрались манифестанты, которые протестовали против перевода Аньес в медицинский центр.

Руководство тюрьмы информировало суд о невозможности вывоза бывшей и. о. президента из пенитенциарного учреждения. После этого судья постановил, что в тюрьму должны быть доставлены врачи для оказания помощи Аньес.

Аньес объявила голодовку 9 февраля. Бывшая и. о. главы государства находится под стражей с 13 марта прошлого года. В рамках дела о государственном перевороте ей были предъявлены обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. Аньес считает себя жертвой политического преследования.

В ноябре 2019 года президент Боливии Эво Моралес подал в отставку на фоне протестов против его переизбрания, которые поддержали военные. Аньес, которая на тот момент занимала пост второго вице-спикера Палаты сенаторов, объявила, что берет на себя обязанности главы государства до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. В октябре 2020 года в стране прошло новое голосование, по итогам которого президентом стал соратник Моралеса Луис Арсе.