В ЛНР сообщили, что украинские силовики нарушили режим тишины 31 раз за сутки

ЛУГАНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки 31 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщило в своем Telegram-канале в субботу представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"За истекшие сутки, 18 февраля 2022 года, со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 31 нарушение режима прекращения [огня]", - говорится в сообщении.

По информации представительства ЛНР, обстрелам подверглись населенные пункты Пришиб, Желобок, Зеленая Роща, Молочный, Веселенькое, Калиновка, Санжаровка, Калиново, Голубовское, Сокольники, Раевка, Веселая Гора, Обозное, Золотое, Донецкий, Славяносербск. Сведения о пострадавших и повреждениях уточняются.

Украинские силовики использовали минометы калибра 82 мм и 120 мм, станковые противотанковые гранатометы СПГ-9 и ручные РПГ-7, автоматические станковые гранатометы АГС-17, крупнокалиберный пулемет и артиллерийское орудие калибра 122 мм, сообщили в пресс-службе.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших не поступала, одна жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.