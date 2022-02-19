В ДНР заявили, что ситуация на линии соприкосновения остается критической

ДОНЕЦК, 19 февраля. /ТАСС/. Ситуация на линии соприкосновения в зоне ответственности Донецкой народной республики остается критической, украинская армия продолжает обстрелы гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил журналистам в субботу заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Ситуация на линии соприкосновения остается критической. Украинские каратели продолжают обстрел гражданской инфраструктуры и террор мирного населения нашей республики", - сказал он.

Басурин подчеркнул, что факты нарушений доведены до представителей Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины, однако они отказываются принимать оперативные меры на основе этих заявлений.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Информация о погибших не поступала, ранен один мирный житель, обстрелами поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры.