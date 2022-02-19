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Президент Румынии выступил за долгосрочное укрепление восточного фланга НАТО

Клаус Йоханнис сообщил, что необходимо укреплять позиции сдерживания на всем восточном фланге от Балтийского моря до Черного моря

БУХАРЕСТ, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис выступил в ходе консультаций в пятницу с лидерами стран НАТО и руководителями ЕС, проведенных по инициативе главы США Джо Байдена, за долгосрочное укрепление восточного фланга альянса. Об этом сообщила в субботу президентская администрация.

"Президент Румынии подчеркнул необходимость укрепления позиции сдерживания и обороны единым и последовательным образом на всем восточном фланге от Балтийского моря до Черного моря, особенно на юге восточного фланга", - указывается в сообщении. Глава государства отметил также, что "стратегическая цель укрепления позиции обороны на восточном фланге должна быть среднесрочной и долгосрочной, что является частью концепции Румынии о безопасности в более широкой перспективе".

В консультациях помимо Йоханниса принимали участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Новый раунд трансатлантических консультаций прошел в контексте усиления провокационных действий РФ, сопровождаемых все более интенсивной риторикой с целью дезинформации и запугивания, - утверждает президентская администрация. - <...> Акцент был поставлен на продолжении политико-дипломатических усилий с целью конкретной, проверяемой деэскалации и избежания конфликта".

"Президент Румынии подтвердил твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, ее права свободно определять свою внешнюю политику", - отмечается в сообщении. Он также уточнил, что Румыния "готова справиться со всеми последствиями нынешнего кризиса".

В четверг обострилась ситуация на линии разграничения в Донбассе. Донецкая и Луганская народные республики сообщают о массированных обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины и подготовке ими наступления. В результате обстрелов одна мирная жительница была ранена, поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле следят за ситуацией в Донбассе и считают ее очень опасной из-за провокаций украинской стороны.

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