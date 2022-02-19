Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле на границе

ЕРЕВАН, 19 февраля. /ТАСС/. Заявление Минобороны Азербайджана об обстреле ВС Армении позиций азербайджанской армии вечером 18 февраля является дезинформацией и не способствует установлению стабильности на границе. Об этом в субботу говорится в релизе военного ведомства Армении.

"Поздно вечером 18 февраля Минобороны Азербайджана распространило заявление, в котором утверждается, что в тот же день подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским военным позициям, расположенным в северо-восточной части армяно-азербайджанской границы", - указано в сообщении.

"Минобороны Армении призывает Минобороны Азербайджана воздержаться от распространения несоответствующей действительности информации о пограничной обстановке, так как это никоим образом не способствует установлению стабильности на армяно-азербайджанской границе", - добавили в ведомстве.