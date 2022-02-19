Учебный процесс приостановили во всех образовательных учреждениях ДНР

ДОНЕЦК, 19 февраля. /ТАСС/. Минобрнауки Донецкой народной республики (ДНР) распорядилось приостановить учебный процесс во всех образовательных учреждениях республики.

"В связи с резким обострением ситуации на всей территории республики, связанной с угрозой жизни и здоровью обучающихся, работников образовательных и научных организаций <...>, приказываю: приостановить образовательный процесс во всех образовательных и научных организациях с 19 февраля 2022 года до особого распоряжения", - говорится в документе, размещенном на сайте ведомства.