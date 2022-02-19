Литва считает необходимым усиление военного присутствия США в регионе

ВИЛЬНЮС, 19 февраля. /ТАСС/. Усиление военного присутствия США c размещением дополнительного числа американских военнослужащих в регионе стран Балтии имеет особое значение для обеспечения безопасности. Об этом в субботу по итогам встречи с находящимся в Вильнюсе с визитом министром обороны США Лойдом Остином заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщила его пресс-служба.

"Наращивание российских войск у восточных границ НАТО изменяет ситуацию в сфере безопасности, поэтому критически важно решение об ее укреплении дополнительным числом американских военнослужащих", - приводятся в сообщении слова президента.

По мнению Науседы, Соединененные Штаты являются стратегическим союзником Литвы в сфере безопасности и обороны. "Его участие и сотрудничество с ним обязательны для обеспечения безопасности в регионе", - утверждал президент.

Он призвал к сохранению единства в рамках проведения Североатлантическим альянсом политики расширения НАТО. "Особенно важно и впредь сохранять единство в рядах союзников по НАТО и политику открытых дверей для государств, стремящихся к членству в альянсе", - сказал Науседа.

Глава Пентагона в Вильнюсе встретится также с премьером Ингридой Шимоните, замещающим заболевшего военного министра главой МИД Габриэлюсом Ландсбергисом, руководством Минобороны и армии. В программе визита намечена встреча Остина с коллегами из стран Балтии.