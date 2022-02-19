В СБУ заявили, что несут службу в усиленном режиме, чтобы не допустить терактов

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) работает в усиленном режиме, чтобы не допустить провокаций в стране, в том числе террористических актов. Соответствующее заявление распространила пресс-служба СБУ в ночь на субботу.

"Понимая все стоящие перед нашим государством угрозы, сотрудники СБУ несут службу в усиленном режиме, чтобы не допустить дальнейших провокаций, совершения террористических актов, диверсий и других попыток расшатать ситуацию изнутри", - сообщает спецслужба. Отмечается, что СБУ готова своевременно реагировать на любые сценарии дестабилизации.

В ведомстве опровергли заявления о том, что украинские военные готовят наступательную операцию в Донбассе. Кроме того, СБУ призвала граждан "сохранять спокойствие, не поддаваться панике и провокациям".

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.