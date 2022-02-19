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Мюнхенская конференция по безопасности

Премьер Баварии заявил, что НАТО актуальна как никогда прежде

Маркус Зёдер выразил надежду, что американские войска останутся в регионе

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер считает, что НАТО сейчас актуальна как никогда. Такое мнение он высказал, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

"НАТО актуальна, актуальна как никогда прежде", - заявил Зёдер. Он выразил надежду, что американские войска останутся в регионе. В баварском Графенвёре находится один из крупнейших полигонов США в Европе.

Зёдер был одним из премьер-министров четырех регионов ФРГ, которые в 2020 году направили совместное письмо американским сенаторам и членам Палаты представителей Конгресса США с просьбой не допустить частичного вывода размещенных в ФРГ войск США.

Теги
ГерманияМюнхенская конференция по безопасности
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