Премьер Баварии заявил, что НАТО актуальна как никогда прежде

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер считает, что НАТО сейчас актуальна как никогда. Такое мнение он высказал, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

"НАТО актуальна, актуальна как никогда прежде", - заявил Зёдер. Он выразил надежду, что американские войска останутся в регионе. В баварском Графенвёре находится один из крупнейших полигонов США в Европе.

Зёдер был одним из премьер-министров четырех регионов ФРГ, которые в 2020 году направили совместное письмо американским сенаторам и членам Палаты представителей Конгресса США с просьбой не допустить частичного вывода размещенных в ФРГ войск США.