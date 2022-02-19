Новый глава Мюнхенской конференции сожалеет из-за отсутствия официальных лиц РФ на форуме

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Новый председатель Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ) Кристоф Хойсген, полномочия к которому перейдут в феврале после окончания МКБ, выразил сожаление в связи с отсутствием на форуме официальных представителей России, отметив, что, приняв подобное решение, Москва упускает возможность сделать еще один шаг на пути к деэскалации ситуации вокруг Украины. Такое мнение он высказал в опубликованном в субботу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Правительство России упускает прекрасную возможность: их [РФ] официальный представитель мог бы, с одной стороны, изложить позицию России перед международной аудиторией, а с другой стороны, использовать присутствие многих коллег для продвижения вперед в этом вопросе", - считает Хойсген. При этом он добавил, что Мюнхенская конференция по безопасности дает возможность для проведения конфиденциальных переговоров, в ходе которых могут быть найдены оптимальные пути решения. "Жаль, что российское правительство упускает эту возможность", - заключил он.

Ранее сожаление в связи с решением Москвы не направлять на форум официальных лиц России также выразили глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, который до последнего не терял надежду на приезд российской делегации, а также официальные власти Германии.

9 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российские официальные лица по различным причинам не будут участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 18-20 февраля. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин не примет участия в форуме ни очно, ни по видеосвязи. Таким образом, Россия впервые с 1999 года не будет представлена на конференции на официальном уровне.

В пятницу в столице Баварии открылась МКБ. 58-й по счету международный форум вернулся в очный формат: в прошлом году он прошел в режиме онлайн и длился всего около трех часов. Мероприятие соберет около 600 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. Организаторы ожидают участия в работе форума примерно 35 глав государств и правительств. Центральной темой МКБ обещает стать кризис вокруг Украины.

О конференции

Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как "заседание представителей оборонных ведомств" стран - членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности.

Россия участвует в форуме с конца 1990-х годов. Традиционно российскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров. В 2016 году на конференцию в Мюнхен приехал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.