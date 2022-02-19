{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Пентагона пообещал Литве поддержку в отражении угроз авторитарных режимов

Ллойд Остин заявил, что давление со стороны авторитарных режимов много говорит о приверженности Литвы справедливой политике

ВИЛЬНЮС, 19 февраля. /ТАСС/. Вильнюс может рассчитывать на поддержку США в отражении угроз и давления со стороны авторитарных режимов. Об этом заявил на пресс-конференции в субботу после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой находящийся в Вильнюсе с визитом министр обороны США Ллойд Остин.

"В настоящее время Литва испытывает давление с разных сторон, - отметил он. - Давление со стороны авторитарных режимов много говорит о приверженности Литвы справедливой политике, в чем мы вас поддерживаем".

Глава Пентагона обрисовал вызовы, с которыми столкнулся Вильнюс. "Мы видим скопление российский войск у границы с Украиной, все больше их становится в Белоруссии", - сказал он. "Режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко использует нелегальную миграцию в качестве гибридной тактики не только против Литвы, ее соседей, но и всей Европы, а Китай пытается оказывать на Литву дипломатическое и экономическое давление", - добавил Остин.

Глава Пентагона в Вильнюсе встречается также с премьером Ингридой Шимоните, замещающим заболевшего военного министра главой МИД республики Габриэлюсом Ландсбергисом, руководством Минобороны и армии Литвы. В программе визита намечена встреча Остина с министрами обороны стран Балтии.

Теги
СШАЛитваНауседа, ГитанасОстин, Ллойд
Мюнхенская конференция по безопасности
Шольц указал на важность диалога с Россией и напомнил об угрозе санкций
Канцлер ФРГ охарактеризовал подход Запада к отношениям с Россией как "двойную стратегию"
Шольц указал на важность диалога с Россией и напомнил об угрозе санкций
Читать полностью