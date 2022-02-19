Лидер ХДС заявил, что Европе нужна внешняя политика, которая может проводиться без НАТО

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц считает, что нынешний кризис вокруг Украины продемонстрировал, что Европа нуждается в собственной внешней политике и политике безопасности, которая может осуществляться без прямого участия Североатлантического альянса. Такое мнение он высказал в опубликованном в субботу интервью газете Welt am Sonntag.

"Европе нужна собственная внешняя политика и политика безопасности, способная проводиться без прямого участия НАТО. Конфликт между Россией и Украиной - это не конфликт между Россией и НАТО, а конфликт между двумя крупными европейскими странами, не входящими в НАТО", - считает Мерц. При этом он добавил, что по крайней мере в будущем Европа должна иметь возможность участвовать в разрешении такого рода кризисов. "Тот факт, что ЕС как институт на самом деле не сидит за столом переговоров, является признаком его нынешней слабости", - подчеркнул председатель ХДС.

Вместе с тем он утверждал, что Россия якобы стремится к конфликту с НАТО, видя, что Украина уже находится на пути к Североатлантическому альянсу. "Мы не должны следовать этому. Украина не является членом НАТО и в обозримом будущем им не станет", - заключил Мерц.

Во вторник на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что членство Украины в НАТО в настоящее время не значится в повестке дня. В связи с этим, по его мнению,"все должны немного отступить". Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет уже в 2022 году добиться понимания конкретных сроков вступления в НАТО. Участники прошедшего 14 июня 2021 года саммита НАТО отметили в итоговом заявлении, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса. Вместе с тем в коммюнике ничего не сказано ни о возможных сроках приема этих стран в НАТО, ни о перспективе предоставления им планов действий для членства.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.