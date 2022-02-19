В ЛНР сообщили, что республики не отказываются от минского переговорного процесса

ЛУГАНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) готовы к внеочередным заседаниям участников контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, если они будут иметь конкретный практический результат. Об этом в субботу заявил полномочный представитель ЛНР на минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

"В связи с распространением в СМИ информации о якобы выходе республик Донбасса из минского переговорного процесса Министерство иностранных дел ЛНР официально разъясняет - указанные трактовки СМИ не соответствуют действительности, - говорится в заявлении Дейнего в телеграм-канале МИД ЛНР. - Еще раз подчеркиваем, мы готовы к предметному и конструктивному диалогу по конкретным вопросам и с конкретными предложениями для достижения конкретного результата, что особенно актуально в сложившейся ситуации. Однако инициативы назначать внеочередные заседания исключительно для достижения медийного эффекта мы не поддерживаем".

Он обратил внимание, что на фоне своих провокаций Киев делает запросы на проведение встреч Контактной группы и отказывается от них сразу же после запроса о конкретных предложениях. "В таких условиях совершенно очевидно, что Киев готов продолжать обстрелы, готов создавать в СМИ картинку о своем миролюбии, но не готов предметно договариваться", - уверен глава МИД ЛНР.

"Мы были согласны на внеочередные заседания, если украинская сторона пришлет свои конкретные предложения о возможных итоговых решениях, а также письменно подтвердит готовность работать и над нашими предложениями. После направления нами соответствующего письма координаторам, в ответ мы получили уведомления об отмене заседаний", - разъяснил Дейнего.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Министры иностранных дел ДНР Наталья Никонорова и ЛНР Владислав Дейнего заявили в пятницу, что считают бессмысленным предложение Киева о проведении внеочередного заседания Контактной группы по урегулированию в Донбассе и подгруппы по безопасности, так как оно не подкреплено реальными предложениями.