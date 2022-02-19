{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премьер Японии и посол США могут 26 февраля посетить Хиросиму

Кисида и Эмануэль в ходе визита планируют возложить цветы к мемориалу в Парке Мира

ТОКИО, 19 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассматривает возможность посещения с послом США в стране Рамом Эмануэлем 26 февраля японского города Хиросима, пострадавшего от ядерной бомбардировки 1945 года. Об этом в субботу со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

По его данным, Кисида и Эмануэль в ходе визита планируют возложить цветы к мемориалу в Парке Мира, расположенном в центре города.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Данные атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают свою моральную ответственность, оправдывая такие действия "военной необходимостью".

Теги
ЯпонияСША
Мюнхенская конференция по безопасности
НАТО подготовила пакет серьезнейших санкций против России
Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Москва продолжает сужать окно возможностей к диалогу
Читать полностью