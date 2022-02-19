Премьер Японии и посол США могут 26 февраля посетить Хиросиму

ТОКИО, 19 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассматривает возможность посещения с послом США в стране Рамом Эмануэлем 26 февраля японского города Хиросима, пострадавшего от ядерной бомбардировки 1945 года. Об этом в субботу со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

По его данным, Кисида и Эмануэль в ходе визита планируют возложить цветы к мемориалу в Парке Мира, расположенном в центре города.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Данные атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают свою моральную ответственность, оправдывая такие действия "военной необходимостью".