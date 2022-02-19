Заместители глав МИД Греции и Турции обсудят 21 февраля торговлю и экономику

АФИНЫ, 19 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Греции по экономической дипломатии Костас Франгояннис проведет рабочую встречу с заместителем главы МИД Турции Седатом Оналом 21 февраля в Афинах для обсуждения вопросов взаимодействия в торговле и экономике. Об этом говорится в сообщении, которое распространила в субботу пресс-служба греческого внешнеполитического ведомства.

По ее словам, заместители глав МИД двух стран проведут встречу в греческой столице "в контексте продвижения диалога с Турцией по вопросам позитивной повестки в торгово-экономической сфере". "Это будет третья встреча двух заместителей министров в рамках инициативы о позитивной повестке дня, которая была согласована между министрами иностранных дел Греции и Турции Никосом Дендиасом и Мевлютом Чавушоглу в апреле 2021 года и начала реализовываться в ходе первой встречи двух заместителей в [греческом городе] Кавале 28-29 мая того же года. Вторая встреча Франгоянниса с Оналом прошла в [турецкой] Анталье 16 июня 2021 года", - отметили в МИД.

В январе 2022 года в Афинах состоялось пятое заседание Совместной экономической комиссии двух стран, на котором, как отмечалось в распространенном тогда совместном заявлении, делегации Греции и Турции обсудили вопросы диверсификации торговли, стимулирования инвестиций, укрепления сотрудничества в энергетике, охране окружающей среды, транспорте, поставках сельскохозяйственной продукции, а также возобновление двустороннего взаимодействия в области исследований и технологий. По завершении заседания комиссии обе стороны "выразили готовность продолжать работу по достижению прогресса по вопросам позитивной повестки дня с упором на развитие экономического сотрудничества и торговли между двумя странами".