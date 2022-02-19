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Кулеба и Блинкен обсудят 22 февраля в США оборону, финансы и экономику

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проведет 22 февраля в Вашингтоне переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которых планируется обсудить темы усиления обороноспосбности Киева, вопросы финансов и экономики. Об этом сказано в сообщении украинского МИД в субботу в Facebook.

"22 февраля в Вашингтоне Дмитрий Кулеба проведет переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Ключевыми темами станут защита Украины от дальнейшей российской агрессии, усиление обороноспособности нашего государства, обеспечение ее экономической и финансовой стабильности", - говорится в нем.

Теги
УкраинаСШАКулеба, Дмитрий ИвановичБлинкен, Энтони
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