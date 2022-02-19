Лидер ХДС указал на необходимость переговоров с РФ о проведении общей европейской политики

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц считает, что в перспективе необходимо проведение переговоров с Россией по вопросу осуществления общей европейской политики. Такое мнение он высказал в опубликованном в субботу интервью газете Welt am Sonntag.

"Россия - европейская страна. И именно поэтому мы должны однажды снова поговорить с Россией об общей европейской политике", - отметил Мерц. Вместе с тем он утверждал, что "Россия по-прежнему является системным противником и серьезной военной угрозой для Европы". "Однако в долгосрочной перспективе нам нужно снова рассматривать РФ как европейскую страну, способную активно и мирно участвовать в европейском политическом порядке", - подытожил председатель ХДС.

В этом контексте он напомнил о существовании соглашений, которые могут способствовать этому. К ним, по словам Мерца, относится Парижская хартия, принятая на Совещании глав государств и правительств стран-участниц ОБСЕ в ноябре 1990 года, которая должна была положить конец холодной войне. "Мы должны вернуться в те времена", - подчеркнул политик.

Касаясь вопроса о возможном возвращении России в Группу семи (G7), Мерц выразил мнение, что данное объединение может способствовать налаживанию взаимодействия между РФ и странами Запада. "Большая семерка" может стать форматом, позволяющим в перспективе вернуть Россию к переговорам со всем Западом", - заключил лидер ХДС.

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Основные цели - поиск решений глобальных политических и социальных проблем. В формате "семерки" организация существовала в 1976-1997 годах. После присоединения России объединение стало называться Группой восьми. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях между РФ и Западом организация приняла решение вернуться к формату "семерки". С 1 января 2022 года председательство в G7 перешло к Германии.