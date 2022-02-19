Харрис заявила, что США и НАТО готовы к серьезной дипломатии в диалоге с Россией

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. США, НАТО и их партнеры настроены на серьезный дипломатический диалог с Россией. Об этом заявила в субботу вице-президент США Камала Харрис, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Как четко дал понять президент Джо Байден, США, наши союзники по НАТО и наши партнеры были и остаются открытыми к серьезной дипломатии", - отметила Харрис.

Она также добавила, что Вашингтон "выступил с конкретными предложениями" к РФ.

"Мы вовлекали Россию в диалог с помощью НАТО, ОБСЕ и ООН. Мы действовали и действуем с позиции доброй воли. РФ продолжает говорить, что готова к диалогу, но в то же время сокращает пути для дипломатии. Их действия не совпадают с их словами", - утверждала вице-президент США.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он отметил, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

В свою очередь президент Владимир Путин подчеркнул во вторник по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве, что Россия не желает войны, поэтому и предложила провести переговоры об обеспечении равной безопасности в Европе.