Лидер ХДС утверждает, что НАТО выполняет данное РФ обещание по нерасширению на Восток

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц заявил, что Североатлантический альянс по-прежнему выполняет данное России обещание о неразмещении крупных подразделений НАТО в Восточной Европе. Такое мнение он высказал в опубликованном в субботу интервью газете Welt am Sonntag.

"В отличие от [позиции] России и поддержавших ее немецких правых и немецких левых, никогда не было обязательства не принимать восточноевропейские государства в НАТО", - отметил Мерц. "Единственное обещание, данное России, заключалось в том, что в Восточной Европе в долгосрочной период не будут размещаться какие-либо крупные подразделения НАТО. И это обещание выполняется по сей день", - утверждал лидер ХДС.

Касаясь вопроса о возможном членстве Украины в НАТО, Мерц заметил, что на данный момент это невозможно по различным причинам. Подобное, по его словам, выгодно России. Однако даже это, как полагает Мерц, не приведет к тому, что России будет дано обещание отказаться от присутствия НАТО в Восточной Европе. "Наоборот, политика Кремля лишь сближает заинтересованные государства с ЕС и НАТО", - считает Мерц. В качестве примера он привел такие страны, как Швеция и Финляндия, где активно обсуждается возможность отказа от нейтралитета и вступления в НАТО.

В заключение Мерц выразил сожаление о том, что в свое время Германия не отреагировала на предложение президента России Владимира Путина о сотрудничестве, которое он сделал в 2001 году, выступая в Бундестаге (парламенте ФРГ). "В своем выступлении в Бундестаге Германии в 2001 году Путин сделал нам предложение о сотрудничестве. Ни правительство [экс-канцлера ФРГ Герхарда] Шрёдера, ни оппозиция под моим руководством в то время не отреагировали на это", - продолжил Мерц. "Я сожалею и о том, и о другом по сей день", - заключил он.

Позиция России

В начале февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию "кинули", пообещав не продвигать инфраструктуру НАТО на восток. В настоящее время, по его словам, очевидно, "где находится НАТО: Польша, Румыния, страны Прибалтики. "Сказали одно, сделали другое", - отметил Путин. Российский лидер также указал на то, что политика "открытых дверей" НАТО не закреплена юридически.

Министерство иностранных дел России 17 декабря прошлого года опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

Ранее президент РФ призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. Между РФ, США и НАТО прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.