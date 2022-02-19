Очередной раунд зондирующих контактов Греции и Турции состоится в Афинах 22 февраля

АФИНЫ, 19 февраля. /ТАСС/. Греция и Турция проведут 22 февраля в Афинах очередной раунд зондирующих контактов, нацеленный на выработку условий для переговоров по проблеме разграничения морского шельфа и исключительных экономических зон (ИЭЗ). Об этом сообщили в субботу в греческом МИД.

"64-й раунд зондирующих контактов состоится в Афинах 22 февраля", - информировало в кратком сообщении греческое внешнеполитическое ведомство, не приведя других деталей.

Дипломатические источники поясняют, что зондирующие переговоры проводятся в конфиденциальной атмосфере, протоколы на них не ведутся, заявления после них не делаются, излагаемые аргументы не являются обязывающими для сторон в ходе дальнейших переговоров.

Перед очередным раундом зондирующих контактов заместитель министра иностранных дел Греции по экономической дипломатии Костас Франгояннис проведет рабочую встречу с заместителем главы МИД Турции Седатом Оналом 21 февраля в Афинах "в контексте продвижения диалога с Турцией по вопросам позитивной повестки в торгово-экономической сфере", сообщил МИД Греции.

Предыдущий 63-й раунд зондирующих контактов проходил в октябре 2021 года в Анкаре. Греция тогда заявляла, что они проходят на фоне провокаций со стороны Турции, которая вновь поставила вопрос о демилитаризации греческих островов. 17 февраля 2022 года МИД Греции вновь подчеркнул турецкой стороне "сильное недовольство Греции, а также ее протест против недавних заявлений турецких официальных лиц, которые поставили под сомнение суверенитет Греции над островами в Эгейском море и выдвинули обвинения [в милитаризации островов], которые греческая сторона, конечно же, отвергает как незаконные".

Предыдущие раунды зондирующих контактов

Греция и Турция возобновили в 2021 году так называемые зондирующие контакты между двумя странами, которые должны позволить выработать основу для переговоров по проблеме разграничения морских зон (морского шельфа и ИЭЗ). До этого в течение 14 лет были проведены 60 раундов таких контактов, они были прерваны в 2016 году по инициативе турецкой стороны. Контакты тогда так и не привели к каким-либо подвижкам.

25 января 2021 года в Стамбуле состоялся 61-й раунд зондирующих контактов между Грецией и Турцией, нацеленный на выявление точек сближения между сторонами. 16 марта в Афинах прошел 62-й раунд зондирующих контактов между Грецией и Турцией, а 17 марта состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел двух стран. Стороны обменялись и визитами министров иностранных дел. Премьер Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Тайип Эрдоган встретились после этого на полях саммита НАТО 14 июня.

Тем не менее Турция продолжила заявлять, что хочет вести переговоры с Грецией "по всем темам" и без предварительных условий. В частности, ранее с ее стороны говорилось о желании, чтобы в рамках зондирующих контактов обсуждались все претензии Анкары к Афинам, включающие и отказ от расширения Грецией территориальных вод с 6 до 12 морских миль, уменьшение зоны полетной ответственности Афин над Эгейским морем с 10 до 6 морских миль, демилитаризацию греческих островов, положение турецкого меньшинства и мечетей на территории Греции. Афины же настаивают, что предметом зондирующих контактов может быть только континентальный шельф и разграничение морских зон.