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Кулеба заявил, что Киев готовится к любому сценарию развития ситуации вокруг Украины

Дополнительных подробностей глава украинского МИД не привел

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готовится к любому сценарию развития ситуации вокруг Украины. С таким утверждением он выступил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопрос журналиста о возможном вторжении России на территорию Украины.

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"Мы готовимся к любому возможному сценарию", - приводит слова Кулебы агентство Reuters.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеМюнхенская конференция по безопасностиКулеба, Дмитрий Иванович
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