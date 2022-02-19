{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мюнхенская конференция по безопасности
Обновлено 

Главы МИД G7 выразили солидарность с Украиной

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что стороны договорились продолжать контакты

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Участники G7 солидарны с Украиной, договорились поддерживать контакт по этой теме. Об этом заявила журналистам в субботу глава МИД ФРГ Анналена Бербок после встречи с коллегами из стран "семерки" в Мюнхене.

"Мы встретились сегодня, чтобы выразить солидарность с Украиной, - добавила она. - Мы видим серьезный кризис в вопросах безопасности, мы - представители G7 - находимся на стороне Украины".

По словам Бербок, стороны договорились продолжать контакты. "Мы готовы к разным сценариям, война в Европе стала бы самым плохим, и мы делаем все, чтобы его избежать", - добавила министр.

Теги
УкраинаГерманияМюнхенская конференция по безопасностиБербок, Анналена
Кризис на Украине
Джонсон и Зеленский призвали РФ к переговорам для деэскалации в Донбассе
Стороны согласились, что дальнейшее вторжение на Украину стало бы "огромным просчетом"
Читать полностью