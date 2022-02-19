МИД КНР: Китай в ходе визита комиссара ООН опровергнет ложь о геноциде в Синьцзяне

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Китайские власти собираются доказать ложность распространяемой на Западе информации о геноциде уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) в ходе визита в страну верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, который состоится после завершения зимних Олимпийских игр. Об этом заявил в субботу глава МИД КНР Ван И.

"Мы верим, что, когда Мишель Бачелет приедет в Китай, она увидит развитие нашей страны, в том числе Синьцзяна. Перед ней предстанет регион, в котором царят мир и стабильность, а люди живут в счастье и гармонии, - заявил он в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, обращаясь к аудитории в режиме онлайн. - Факты есть факты, <...> они опровергнут ложь и дезинформацию".

По словам министра, на текущем этапе Пекин обсуждает детали визита делегации ООН во главе с Бачелет в КНР. Ван И выразил надежду, что в ходе данной поездки верховный комиссар "проявит уважение к суверенитету Китая". "Я хочу прояснить один вопрос: мы не приветствуем инициативу Вашингтона, который предлагает провести в Синьцзяне расследование, руководствуясь презумпцией виновности", - добавил министр.

Глава МИД КНР также пообещал, что после завершения пандемии китайское правительство готово организовать поездки в СУАР для "заинтересованных лиц со всего мира".

Одно из наиболее многочисленных национальных меньшинств СУАР - уйгуры, большинство из них исповедует ислам. Как проинформировало в августе 2018 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека, в его распоряжение поступили данные, что в "исправительных лагерях" Синьцзяна якобы противозаконно содержатся до 1 млн представителей этой народности. Власти Китая неоднократно опровергали подобные утверждения.

6 декабря Соединенные Штаты, выражая протест в связи с "репрессиями в отношении уйгуров", объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады 2022 года в Пекине, который предполагал отказ от поездки в КНР официальных лиц. Однако американские спортсмены все-таки приняли участие в соревнованиях. Позицию США поддержали Австралия, Великобритания, Канада, Нидерланды и Дания.